مسؤول إسرائيلي: نتنياهو عرض على ترامب شن عملية ضد إيران

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:30 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إصابة ناقلة حاويات بمقذوف في مضيق هرمز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-578725-639275092920148787.jpg
مسؤول إسرائيلي: نتنياهو عرض على ترامب شن عملية ضد إيران
دوليات
2026-10-13 | 13:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
425 شوهد
كشف مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، أن
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
عرض على الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
شن عملية ضد
إيران
.
ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي، "نتنياهو تحدث مع
ترامب
الأسبوع الماضي وعرض عملية واسعة ضد
إيران
قبل الانتخابات".
وأضاف المسؤول الإسرائيلي، "نتنياهو عرض على ترمب شن العملية ضد إيران عقب رصد خطوات لها على صعيد النووي".
الى ذلك، قال
وزير الدفاع
الإسرائيلي، "نرصد محاولات لأعدائنا وعلى رأسهم إيران وأذرعها للتأثير على نتائج الانتخابات"، وفق قوله.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
ترامب: أدرس شن هجوم أكبر من أي وقت مضى ضد إيران
11:37 | 2026-07-23
أول تعليق لروسيا بعد إعلان ترامب بدء عملية اقتصادية ضد إيران
16:16 | 2026-08-20
ترامب يعلن بدء عملية اقتصادية هي الأعنف على الإطلاق ضد إيران
19:10 | 2026-08-19
المركزية الأمريكية: بدأنا شن غارات جوية جديدة ضد إيران
18:21 | 2026-07-18
ترامب
نتنياهو
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب
رئيس الوزراء
وزير الدفاع
بنيامين
إسرائيل
دونالد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بالصور.. ما عثر عليه داخل محطة انتظار الباصات في ساحة النسور
محليات
30.43%
12:04 | 2026-10-12
بالصور.. ما عثر عليه داخل محطة انتظار الباصات في ساحة النسور
12:04 | 2026-10-12
ارتفاع جديد بسعر الدولار في العراق
اقتصاد
24.03%
09:31 | 2026-10-12
ارتفاع جديد بسعر الدولار في العراق
09:31 | 2026-10-12
الدولار يواصل الارتفاع في البورصة العراقية
اقتصاد
23.25%
09:54 | 2026-10-13
الدولار يواصل الارتفاع في البورصة العراقية
09:54 | 2026-10-13
اكتملت بنسبة 90% وهذه الأسماء المرشحة.. الكابينة الوزارية تقترب من خط النهاية
سياسة
22.29%
04:00 | 2026-10-12
اكتملت بنسبة 90% وهذه الأسماء المرشحة.. الكابينة الوزارية تقترب من خط النهاية
04:00 | 2026-10-12
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
ارتفاع الدولار في العراق - الحلقة ١٣٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-13
Live Talk
ارتفاع الدولار في العراق - الحلقة ١٣٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-13
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-13
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
عشرين
بين الدينار والدولار .. دوّار الأسعار ودولاب الأسواق - الحلقة ٧٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-11
عشرين
بين الدينار والدولار .. دوّار الأسعار ودولاب الأسواق - الحلقة ٧٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
الأكثر مشاهدة
Live Talk
ارتفاع الدولار في العراق - الحلقة ١٣٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-13
Live Talk
ارتفاع الدولار في العراق - الحلقة ١٣٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-13
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-13
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
عشرين
بين الدينار والدولار .. دوّار الأسعار ودولاب الأسواق - الحلقة ٧٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-11
عشرين
بين الدينار والدولار .. دوّار الأسعار ودولاب الأسواق - الحلقة ٧٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
اخترنا لك
إصابة ناقلة حاويات بمقذوف في مضيق هرمز
15:07 | 2026-10-13
السعودية تعلن تنفيذ عملية "عسكرية نوعية" ضد الحوثيين
14:18 | 2026-10-13
زعيم حزب اسرائيلي: تل أبيب ستنهار
11:57 | 2026-10-13
ترامب: زيلينسكي وبوتين يريدان إنهاء الحرب وسنتخذ قراراً بشأن إيران قريباً
11:49 | 2026-10-13
فرنسا تدعو مواطنيها في السعودية إلى تجنب مطارات الرياض وجدة والدمام
10:31 | 2026-10-13
هولندا واثقة من العراق في مكافحة الإرهاب.. الشمري يؤكد: قرار الحرب والسلم من اختصاص الحكومة
09:42 | 2026-10-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.