مسؤول إسرائيلي: نتنياهو عرض على ترامب شن عملية ضد إيران

ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي، "نتنياهو تحدث مع الأسبوع الماضي وعرض عملية واسعة ضد قبل الانتخابات".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، "نتنياهو عرض على ترمب شن العملية ضد إيران عقب رصد خطوات لها على صعيد النووي".

الى ذلك، قال الإسرائيلي، "نرصد محاولات لأعدائنا وعلى رأسهم إيران وأذرعها للتأثير على نتائج الانتخابات"، وفق قوله.