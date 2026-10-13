السعودية تعلن تنفيذ عملية "عسكرية نوعية" ضد الحوثيين

أعلنت ، الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية نوعية لتحييد مصادر حيوية، قالت إن الحوثيين يستخدمها لتغذية مجهودها الحربي وتهديدها والممرات المائية الدولية.



وقال المتحدث باسم ، اللواء ، إن "الحوثيين يستخدمون أعيانا مدنية ومصادر حيوية لدعم عملياتهم العسكرية، بينها محطة الصباحة المركزية في ، ومخازن احتياطية للوقود تحت الأرض، وخزانات وقود وأرصفة مخصصة لنقله وتفريغه في وصنعاء وذمار".

وأضاف أن "استخدام هذه الموارد في الدعم المباشر للعمل العسكري للحوثيين يحرم الشعب اليمني من الاستفادة منها لتلبية احتياجاته".



وأوضح أن "هذه المواقع تستخدم لتغذية ترسانة الصواريخ والمسيرات التي تهدد وسلامة المطارات والموانئ والسفن التجارية في البحر الأحمر".



وقال إن "ذلك أسهم في تنفيذ هجمات عدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية، وتخطيط هجمات وشيكة ضد أعيان مدنية في السعودية وسفن تجارية في الممرات المائية الدولية"، وأكد أن "العملية ركزت على تحييد قدرات الحوثيين المستخدمة لتهديد السعودية واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية"، وفق قوله.