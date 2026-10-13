الدفاع السعودية تعلن اعتراض صاروخين وسقوط شظايا بمنطقة سكنية

كما أكدت الوزارة اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين باتجاه حرض في .وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت ، تنفيذ عملية عسكرية نوعية لتحييد مصادر حيوية، قالت إن الحوثيين تستخدمها لتغذية مجهودها الحربي وتهديد السعودية والممرات المائية الدولية.