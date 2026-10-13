مسؤول أمريكي: نتنياهو يريد العودة لقتال إيران وترامب لم يقدم التزاما

وقال المسؤول: "يبدو أن يريد العودة إلى القتال. لقد تحدث مع الرئيس بشأن ذلك مرتين، وقال له الرئيس: حسنا، كما تعلم يا بيبي، تفضل واستعد. لكن لا يوجد أي التزام فعلي. فعبارة تفضل واستعد قد تعني الآن، أو لاحقا، أو ربما لا يحدث ذلك أبدا".في المقابل، قال مسؤول في إن ما يتداول عن مناقشة ونتنياهو استئناف الحرب "غير صحيح".وأضاف: "قال الرئيس إننا لن نهاجم في أي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي".وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن الرئيسين بحثا الأسبوع الماضي احتمال شن عملية كبيرة جديدة ضد إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، وانتخابات التجديد النصفي الأمريكية بأسبوع، وبحسب الموقع جرى الاتصال قبل إعلان ترامب أنه لن يهاجم إيران قبل الانتخابات.