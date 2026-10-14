"رويترز": أضرار جسيمة بمقر "أرامكو" في السعودية بعد هجوم حوثي

وذكر اثنان من المصادر أن العمليات استمرت بشكل طبيعي رغم ذلك، وأن الموظفين يعملون من المنزل، بينما أشار مصدر رابع إلى نقل بعض المهام إلى مكاتب في الخارج.وذكرت في بيان، أن الهجوم الذي وقع مساء الثلاثاء، وسط تصاعد الضربات بين المملكة وجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع ، تسبب في اندلاع حريق محدود.وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي أنها شنت ضربات في ، استهدفت منشآت تابعة لشركة "أرامكو" في الظهران ومطار الملك خالد ومصفاة "أرامكو" في .