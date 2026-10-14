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إعلام إيراني: مقتل قائدة الباسيج النسائية بإطلاق نار أمام منزلها
دوليات
2026-10-14 | 07:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
121 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل مسؤولة في قوات
التعبئة
الشعبية "الباسيج" وعنصر من القوات الأمنية، وإصابة ثلاثة آخرين، إثر هجومين مسلحين منفصلين وقعا في مدينة مهرستان بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي
إيران
.
وذكرت وكالة أنباء "مهر" أن أفسانة عقيلا، قائدة وحدة الباسيج النسائية في مهرستان، قُتلت إثر تعرضها لإطلاق نار من مسلحين أمام منزلها.
وفي هجوم منفصل، استهدف مسلحون مركبة تقل عناصر من القوات الأمنية في المدينة، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة "ملازم أول" يدعى محمد علي شهرياري وإصابة ثلاثة آخرين، وفقًا لتقارير إعلامية إيرانية.
من جانبها، أفادت وكالة "نور نيوز" بأن الهجوم على مركبة الشرطة أدى إلى مقتل أحد عناصر قوات إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن المهاجمين فرّوا من المكان عقب اشتباك مع القوات الأمنية.
واتهمت وسائل إعلام إيرانية جماعات مسلحة مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء هذه الهجمات، من دون تقديم أدلة مستقلة تثبت هذه الاتهامات.
وتأتي الحادثتان في ظل تصاعد المواجهات المسلحة والتوتر الأمني في محافظة سيستان وبلوشستان خلال الأيام الأخيرة، إذ شهدت مناطق عدة من المحافظة هجمات واشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات العسكرية والأمنية.
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