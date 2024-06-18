للعام الثاني تواليا.. هيئة الحج العراقية تحصل على المركز الأول بجائزة "لبيتم"

في منافسة شاركت فيها بعثات اثنين وسبعين دولة من مختلف الدول العربية والإسلامية فاز العراق بالمركز الأول وحصلت بعثة الحج العراقية على المرتبة الأولى بجائزة "لبيتم" للعام الهجري الحالي والتي تصدرها وزارة الحج السعودية لأفضل بعثة حج تمثّل بلدها.وهذه الجائزة تكريمية شرفية ومعنوية تمنح لأفضل الدول تنظيما في أداء مناسك الحج.وزير الحج والعمرة السعودي توفيق محمد الربيعة سلم رئيس بعثة الحج العراقية سامي المسعودي الجائزة الكبرى كأفضل بعثة حاصلة على أعلى نسبة في المعايير والمواصفات المطروحة.