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الزراعة تكشف آلية فحص السلع والبضائع الداخلة عبر المنافذ الحدودية
محليات
2026-10-12 | 05:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
71 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة الزراعة
، اليوم الاثنين، عن استمرار إجراءات الحجر الزراعي في المنافذ الحدودية من خلال إتلاف أو إرجاع السلع المنتهية الصلاحية، فيما أشارت الى تواجد فرق متخصصة تابعة للوزارة لفحص السلع والبضائع الداخلة عبر تلك المنافذ وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب، إن "آلية الحجر الزراعي مطبقة بجميع المنافذ الحدودية بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية وجهاز
الأمن الوطني
وباقي الجهات الأمنية الساندة"، بحسب
الوكالة الرسمية
.
وأضاف "يتم إتلاف أو إرجاع أي سلع أو بضائع منتهية الصلاحية أو متجاوزة للمدة القانونية أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في ضوابط عملية الاستيراد"، مشيرا الى أن "هناك مدة محددة لصلاحية هذه المواد المستوردة قبل أن تطبق عليها تعليمات الحجر الزراعي".
وبين أن "جميع المنافذ تتواجد فيها عناصر من دائرة البيطرة تقوم بإتلاف أو حجز السلع المخالفة بعد إجراء عملية الفحص عليها، وسبق أن ارجعت تلك الفرق كثيرا من السلع من مناشئ مختلفة بسبب مخالفتها للضوابط والتعليمات المنصوص عليها في عملية الاستيراد".
وأوضح، أنه "بالنسبة للمواد الغذائية التي تدخل بصورة غير شرعية نقوم بمتابعة ورصد تلك الحالات من خلال جولات تفتيشية في الأسواق مثل اللحوم المصنعة، حيث تم ضبط ومصادرة كثير من اللحوم المصنعة في منطقة الفضيلية قادمة من منفذ المنذرية الحدودي".
وأشار الى أنه "في مثل تلك الحالات يتم اطلاع
قاضي التحقيق
المختص بالتعاون مع
وزارة الداخلية
وجهاز الأمن الاقتصادي والعمل مستمر لضبط أي سلع مخالفة للضوابط والتعليمات أو أنها تكون قد دخلت بصورة غير شرعية بطريقة التهريب".
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