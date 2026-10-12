الزراعة تكشف آلية فحص السلع والبضائع الداخلة عبر المنافذ الحدودية

وقال المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب، إن "آلية الحجر الزراعي مطبقة بجميع المنافذ الحدودية بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية وجهاز وباقي الجهات الأمنية الساندة"، بحسب .وأضاف "يتم إتلاف أو إرجاع أي سلع أو بضائع منتهية الصلاحية أو متجاوزة للمدة القانونية أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في ضوابط عملية الاستيراد"، مشيرا الى أن "هناك مدة محددة لصلاحية هذه المواد المستوردة قبل أن تطبق عليها تعليمات الحجر الزراعي".وبين أن "جميع المنافذ تتواجد فيها عناصر من دائرة البيطرة تقوم بإتلاف أو حجز السلع المخالفة بعد إجراء عملية الفحص عليها، وسبق أن ارجعت تلك الفرق كثيرا من السلع من مناشئ مختلفة بسبب مخالفتها للضوابط والتعليمات المنصوص عليها في عملية الاستيراد".وأوضح، أنه "بالنسبة للمواد الغذائية التي تدخل بصورة غير شرعية نقوم بمتابعة ورصد تلك الحالات من خلال جولات تفتيشية في الأسواق مثل اللحوم المصنعة، حيث تم ضبط ومصادرة كثير من اللحوم المصنعة في منطقة الفضيلية قادمة من منفذ المنذرية الحدودي".وأشار الى أنه "في مثل تلك الحالات يتم اطلاع المختص بالتعاون مع وجهاز الأمن الاقتصادي والعمل مستمر لضبط أي سلع مخالفة للضوابط والتعليمات أو أنها تكون قد دخلت بصورة غير شرعية بطريقة التهريب".