النزاهة: الحبس لموظفين أقدما على تزوير موافقات لرئيس ديوان الوقف السني السابق

وقالت الهيئة في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقْقت فيها وأحالتها على القضاء، إنَّ "محكمة جنايات / أصدرت قرار حكم حضورياً بحقِّ مُوظَّفين اثنين في السنيّ يقضي بالحبس سنة واحدة؛ لتزويرهما مُوافقة مُسندة إلى رئيس ".وضافت ان "الحكم تضمَّن حبسهما بالمُدَّة ذاتها لكل موافقةٍ أقدما على تزويرها"، مُبيِّنةً أنَّهما "قاما بتزوير أربع مُوافقاتٍ مُسندةٍ إلى رئيس الوقف السنيّ السابق؛ لاستئجار عددٍ من العقارات، لتصبح مجموع مُدَّة محكوميَّتهما أربع سنواتٍ".وأضافت إنَّ "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم عليهما بالحبس وفق مقتضيات المادتين الحكميَّـتين (289، 298) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) ".