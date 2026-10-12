التعليم تعلن فتح استمارة قبول الطلبة من خريجي الإعداديات الإسلامية

وذكرت الوزارة في بيان، أن التقديم يكون إلى أقسام (اللغة العربية، التاريخ، الفلسفة، الاجتماع، السياحة، علم النفس، الآثار) ويستمر إلى غاية يوم السبت الموافق 2026/10/24.ودعت، الطلبة الى تثبيت خياراتهم عبر تطبيق (منصة قدم)، على ألا يقل عدد الخيارات عن 10 خيارات ولا يزيد على 25 خياراً.