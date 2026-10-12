القضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان " المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال استردت، مبلغاً مالياً قدره 4 مليارات دينار عراقي لصالح ".وأوضح القاضي المختص أن "عملية الاسترداد جاءت على خلفية جرائم فساد وإداري، وذلك في إطار جهود القضاء المستمرة لحماية المال العام ومكافحة الفساد".وأضاف أن "الإجراءات القضائية والتحقيقات الدقيقة التي أجرتها المحكمة أسفرت عن استعادة هذا المبلغ"، مؤكداً "استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام".