توضيح جديد للتربية يخص "بيع وشراء الاسئلة"

أصدرت وزارة التربية، الأربعاء، توضيحاً جديداً يخص "بيع وشراء الاسئلة" لطلبة طلبة السادس الإعدادي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التربية كريم السيد في بيان، "أحبتنا طلبة السادس الإعدادي بفروعه كافّة، وانتم تواصلون مراجعتكم وأداءكم للامتحانات الوزاريّة بكل همّة واجتهاد، نود التأكيد مُجدداً؛ بأن كل ما يتم نشره وتداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي وقنوات التيلغرام، إنما هي مزاعم كاذبة عن بيع وشراء الاسئلة".

وأضاف "هي محاولات للإيقاع بكم بعمليات نصب وإحتيال يقوم بها ضعاف النفوس، وهناك رصد كامل ومُعالجة من قبل الوزارة وبالتعاون مع القوات الأمنيّة".

ودعا المتحدث الطلبة بالقول "واصلوا اجتهادكم ومُراجعتكم، ولا تجعلوا من هذه الافعال الخبيثة والسيئة تُشوّش عليكم، فتُربك تحضيركم وتُشتت تركيزكم، وكونوا واثقين بأن آليات وخطط وزارة التربية وعمليات توزيع وحفظ ونقل الأسئلة الامتحانية تجري بسريّة تامة وبمستوى عال جداً من المسؤولية، لتضمن سلامة حقوقكم، وتنافسكم بأداء الامتحانات بكل حرص وشفافية وعدالة".

وسبق أن أكدت وزارة التربية، قبل أيام، حفظ الأسئلة الامتحانية واستحالة الوصول إليها بعد انتشار شائعات تسريبها عبر صفحات التواصل الاجتماعي.