غرق ثلاثة أشخاص في شط العرب

أفاد مصدر في شرطة محافظة البصرة، مساء الأربعاء، بغرق ثلاثة أشخاص في شط العرب.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة أشخاص تعرضوا، مساء اليوم، للغرق اثناء السباحة في شط العرب".

وأضاف المصدر أن "البحث عنهم ما يزال مستمراً"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.