الانبار.. تسمم أكثر من 100 شخص بعد وجبة عشاء في "عرس"

وقال المتحدث باسم مديرية الصحة، انس العاني، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أكثر من 100 شخص أصيبوا بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة عشاء في أحد الأعراس بمحافظة الانبار".وأضاف العاني، أن "اغلب المصابين تمت معالجتهم وغادروا المستشفى".