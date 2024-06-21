بالأرقام.. اعداد السائحين الى إقليم كردستان خلال عطلة عيد الأضحى

السومرية نيوز – محليات

استقبلت المصايف والمناطق السياحية في محافظات أربيل والسليمانية وحلبجة خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، أكثر من 320 ألف سائح، فيما لم تتوافر حتى الآن إحصائية حول عدد السياح الذين قصدوا دهوك.

وبحسب المعلومات والاحصائيات التي اطلعت السومرية نيوز عليها من مديرية السياحة في محافظة السليمانية، فإن "أكثر من 120 ألف سائح زاروا المحافظة ومناطقها السياحية، واغلبهم من مواطني وسط وجنوبي العراق".

ومقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي، فقد ازدادت نسبة السياح الى السليمانية بنحو 20 ألف سائح.

من جهتها، أعلنت الجهات المسؤولة في محافظة أربيل، أن "117 ألفا و421 سائحا قصدوا المحافظة خلال عطلة العيد"، مشيرة إلى "تسجيل 54 جناية و51 جنحة".

اما بالنسبة لمحافظة حلبجة، فقد أعلنت مديرية السياحة فيها، أن "84 ألفا و176 سائحا قصدوا المحافظة، لغرض السياحة والاصطياف، كما تم تسجيل 40 مخالفة وإنذار من قبل لجان التفتيش والمراقبة"، مشيرة الى أنه "لم تحدث أية حوادث مؤسفة خلال تلك الفترة، وطبقت خطة العيد بنجاح، من حيث استقبال السياح وتهيئة الأجواء الملائمة لهم".

هذا ولم تعلن الجهات المعنية في محافظة دهوك، إحصائية بعد السياح المتوافدين على المحافظة ومناطقها السياحية، خلال عطلة عيد الأضحى.