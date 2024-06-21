رئيس تحالف العزم يؤكد على أهمية منح النخب البغدادية تمثيلاً يليق بهم

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "زار رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي منطقة الغزالية في بغداد، وكان في استقباله النائب محمود القيسي رئيس التحالف في بغداد وعددٍ كبير من الوجهاء والنخب المثقفة والأكاديميين في المنطقة".وأضاف: "خلال اللقاء، قدّم السامرائي التهاني والتبريكات للحضور بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشدّداً على أهمية منح النخب والكفاءات الوطنية البغدادية من الرجال والنساء تمثيلاً يليق بهم في المناصب التنفيذية بالحكومة الاتحادية، منوّها إلى أن هذه القضية تمثل أولوية مهمة لتحالف العزم".كما شدد السامرائي بحسب البيان، على "أهمية إنجاز الاستحقاقات السياسية والدستورية في هذه المرحلة، وضرورة مراعاة التوازن الاجتماعي والاتفاقات السياسية المبرمة بين الكتل السياسية، وفي مقدمتها حسم ملف رئاسة مجلس النواب، كما أكد على أهمية منح الملف الخدمي أهمية استثنائية في المرحلة القادمة".