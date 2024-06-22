المالية تباشر بتمويل رواتب موظفي الدولة والمنتسبين لشهر حزيران

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تُباشر دائرة المحاسبة في وزارة المالية ابتداء من يوم غد الاحد الموافق ٢٣ /٦/ ٢٠٢٤ إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر حزيران الجاري".ودعت الدائرة وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى "إرسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء كافة متطلبات التمويل المطلوبة".