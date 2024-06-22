Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قبل موقعة تركيا.. رونالدو يحفز البرتغال بثلاث كلمات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قصص مؤلمة لأيتام هربوا من داعش وما بعده.. كيف يعيش 200 طفل عراقي مسيحي في الأردن؟

محليات

2024-06-22 | 04:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قصص مؤلمة لأيتام هربوا من داعش وما بعده.. كيف يعيش 200 طفل عراقي مسيحي في الأردن؟
705 مشاهدة

السومرية نيوز-محليات

سلط تقرير الضوء على حالات مؤلمة يعيشها الأطفال العراقيون المسيحيون الذين هاجروا الى الأردن، ومعظمهم من الايتام بعد مقتل ابائهم خلال غزو تنظيم داعش الإرهابي لمناطقهم في الموصل وشمال العراق، حيث يعيشون ظروفا استثنائية صعبة، بينما يحاول راعي كنيسة مريم أم الكنيسة في الأردن، مساعدتهم وتخفيف الآثار عنهم.

في مدرسة افتتحها راعي كنيسة مريم أم الكنيسة الأب خليل جعار، ومخصصة فقط للأطفال العراقيين المسيحيين، يقف الأطفال ليتلون الصلاة البرانية بلغتهم السريانية الأصلية الموجودة في موطن اجدادهم في الموصل.

الأب خليل جعار، راعي كنيسة مريم أم الكنيسة، الذي يدير المدرسة، يساعد المسيحيين العراقيين الذين فروا من مسلحي تنظيم داعش إلى الأردن، يقول إن التحديات الهائلة لا تزال قائمة بعد عقد من الزمن بالنسبة لهؤلاء المسيحيين العراقيين حيث يمكن أن تستمر صدماتهم، بحسب موقع "كاثوليك ريفيو".

ويضيف: "أنا أبذل قصارى جهدي لمساعدتهم الآن، لكن الوضع سيء للغاية حقًا، هناك حاجة إلى مزيد من التمويل لمواصلة العمل في المدرسة.

قبل حوالي 10 سنوات، أنشأ الأب جعار مدرسة لتعليم الأطفال اللاجئين العراقيين في كنيسته الرعوية، حيث واجه الأطفال صعوبات في دخول النظام المدرسي الأردني، يُمنع العراقيون من العمل في الأردن بسبب الصعوبات الاقتصادية في الدولة الصحراوية الفقيرة في الشرق الأوسط، وتقوم المدرسة حاليا بتعليم 200 عراقي على نظام المناوبات.

ويبين الأب جعار: "أريد أن يشعر الأطفال أنهم في مكان آمن، لدينا 14 معلماً من الجالية العراقية في المدرسة، وهذا يوفر أيضًا بعض فرص العمل للعراقيين لأنه لا يُسمح لهم بالعمل خارج الكنيسة، يستطيع المعلمون أيضًا فهم الطلاب لأن اللهجة العراقية تختلف تمامًا عن اللهجة الأردنية".

وفي مركز الخياطة التابع للكنيسة، تقوم بعض أمهات الأطفال بتجهيز الزي المدرسي من سراويل كستنائية مع قمصان مخططة باللونين الأبيض والكستنائي، وأضاف: "لذلك، لا يتعين علينا الشراء من الخارج، وهذا يعطي فرصة جيدة للأمهات للعمل مقابل أجر".

ينحدر معظم الأطفال من الموصل وبرطلة وقرقوش، وكذلك من العاصمة العراقية بغداد، ويكاد يكون من المستحيل بالنسبة لهم العودة، لأن القليل منهم عادوا ووجدوا منازلهم محتلة بعائلات مسلمة"، بحسب الموقع.

وبادر الأب جعار إلى تقديم وجبة مغذية للطلاب بعد أن وجد فتاة منهارة بسبب الجوع، قائلا: "حاولنا إنعاشها وعندما فتحت عينيها سألتها ماذا أكلت قبل الدرس، في كثير من الأحيان، لا يملك العراقيون ثلاجة في المنزل للحفاظ على سلامة الطعام، فخشيت أن تأكل شيئاً فاسداً، لكن في الحقيقة، لم يأكل الطفل أي شيء منذ أكثر من 24 ساعة".

قالت للكاهن: "لم آكل لأنه لم يكن دوري لتناول الطعام اليوم"، أخذها إلى المنزل وطلب التحدث مع والدها، وقال الأب جعار: "أخبروني أنه قُتل في بغداد قبل قدوم العائلة إلى الأردن، قالت والدة الفتاة للكاهن إنها تعتمد على ما يقدمه لها الجيران في الطعام، ولأنه لا يوجد ما يكفي من الطعام، فإنها تجعل الأطفال يتناوبون على تناول الطعام".

ويروي الأب جعار قصة أخرى غير متوقعة، أثناء سيرها إلى المدرسة، كانت الفتاة تتوق إلى تذوق الهمبرغر اللذيذ بعد رؤية الإعلانات الملونة الملصقة في الشارع، خلال احتفال المدرسة بعيد الميلاد، قال الأب جعار للطلاب "اطلبوا من الرب في قلوبكم الهدية التي تريدونها، فجأة سمعنا فتاة تبكي من الفرح، أخبرتني أنها كانت تسأل الرب دائمًا إذا كان بإمكانها الحصول على برجر، وعندما فتحت صندوق الطعام الخاص بالحفلة، وجدت بداخله قطعتين صغيرتين من الهامبرغر، قالت الفتاة: "لقد سمع الرب صلواتي على الفور ولم يعطني واحدة بل اثنتين".
 
 

>> انضم الى السومرية على واتساب 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-22
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-22
Biotic
Play
Biotic
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
Play
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
فن نيوز
Play
فن نيوز
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
Play
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-21
Play
العراق في دقيقة 21-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-21
Play
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-21
عشرين
Play
عشرين
النائب ياسر الحسيني - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-20
Play
النائب ياسر الحسيني - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-20
Celebrity
Play
Celebrity
زوزو كهرمانة - الحلقة ١٠ | season 3
15:30 | 2024-06-20
Play
زوزو كهرمانة - الحلقة ١٠ | season 3
15:30 | 2024-06-20
Morning Live
Play
Morning Live
الالعاب الالكترونية وتأثيرها على الواقع الافتراضي - حلقة ٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-20
Play
الالعاب الالكترونية وتأثيرها على الواقع الافتراضي - حلقة ٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - الحلقة ٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-20
Play
كربلاء باب طويريج - الحلقة ٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-20
بعد التحري
Play
بعد التحري
دار المشردين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-19
Play
دار المشردين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-19
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-22
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-22
Biotic
Play
Biotic
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
Play
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
فن نيوز
Play
فن نيوز
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
Play
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-21
Play
العراق في دقيقة 21-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-21
Play
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-21
عشرين
Play
عشرين
النائب ياسر الحسيني - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-20
Play
النائب ياسر الحسيني - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-20
Celebrity
Play
Celebrity
زوزو كهرمانة - الحلقة ١٠ | season 3
15:30 | 2024-06-20
Play
زوزو كهرمانة - الحلقة ١٠ | season 3
15:30 | 2024-06-20
Morning Live
Play
Morning Live
الالعاب الالكترونية وتأثيرها على الواقع الافتراضي - حلقة ٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-20
Play
الالعاب الالكترونية وتأثيرها على الواقع الافتراضي - حلقة ٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - الحلقة ٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-20
Play
كربلاء باب طويريج - الحلقة ٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-20
بعد التحري
Play
بعد التحري
دار المشردين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-19
Play
دار المشردين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-19
نعم
نعم
كلا
كلا
أؤيد بشرط
أؤيد بشرط
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.