العراق يرصد 5 تريليونات دينار لمركز عمليات قيادة الدفاع الجوي الجديد

السومرية نيوز – محليات



اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن رصد 5 تريليونات دينار لمركز عمليات قيادة الدفاع الجوي الجديد.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني افتتح، اليوم، مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي الجديد"، مبينا انه "استمع إلى إيجاز مفصل عن المركز قدمه قائد الدفاع الجوي".

وأكد على "تجهيز المركز الجديد بمنظومة حديثة من رادارات الكشف العالي، وذلك في إطار جهود قيادة الدفاع الجوي بتطوير البنى التحتية الخاصة بمراقبة وتأمين سلامة الأجواء العراقية"، لافتا الى "استمرار الحكومة في دعم وتعزيز قدرات القيادة والسيطرة على الأجواء العراقية، وحمايتها من الخروقات ورفع مستوى الاستجابة الآنية".

وأشاد السوداني "بجهود القادة والضبّاط الذين اشتركوا في إتمام وتشغيل هذا المركز، الذي جرى إنشاؤه بالتعاون مع شركة تاليس الفرنسية المختصة بمعدّات الدفاع، على مسار خطط تطوير تسليح قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها"، موضحا ان "الحكومة رصدت ما يقارب 5 تريليون دينار لهذه الأهداف، منها 3 تريليونات في موازنة 2024، وضمن مشروع تعزيز القدرات التسليحية".

وأوضح أن "هدف الحفاظ على أمن وسيادة العراق على أرضه وأجوائه ومياهه محور رئيس ضمن مستهدفات البرنامج الحكومي في مجال الدفاع ومواجهة التحديات الأمنية، لاسيما في مرحلة ما بعد انتهاء مهام التحالف الدولي"، لافتا الى "تواصل الجهود في ملاحقة جميع أشكال التهديدات الإرهابية أو الخروقات، وبناء قدرات الكشف والإنذار المبكّر خاصة في مجال الكشف المنخفض، ومع تطوّر مستويات وتقنيات الدفاع الجوي في الدول المجاورة والمنطقة، إلى جانب التأكيد على تطوير توظيف المتصدّيات من أحدث الطائرات التخصصية لمواجهة جميع احتمالات الخرق أو العدوان".