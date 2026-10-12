الإطاحة بمتهم قتل 3 من عائلته بميسان واعتقال 4 اخرين حرضوه على الفعل

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ ، انه "بمتابعة استخبارية ميدانية متواصلة وجهود فنية دقيقة، وبإشراف الفريق وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنّت مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الارهاب في ، من إلقاء القبض على المتهم الهارب المُنفّذ الرئيسي لجريمة قتل عائلته في ، بعد قيامه بتغيير ملامحه (حلق شاربه ولحيته) إيهاماً منه الافلات من قبضة وكالتنا، والتي تعود تفاصيل الحادث إلى تاريخ (3/10/2026)، حين شهدت المحافظة جريمة نكراء هزّت الضمير الإنساني، وأسفرت عن مقتل ثلاثة من عائلة واحدة".واوضح البيان ان "الأجهزة الاستخبارية في المحافظة لم تترك مجالاً للهروب أمام الجاني، إذ تم رسم خطة استخبارية دقيقة لتضييق الخناق عليه عبر توسيع دائرة البحث، ومراقبة دقيقة ومكثفة لمنازل وتحركات أقاربه وأصدقائه، بالتزامن مع توجيه ضربة استباقية حاسمة أثمرت من القاء القبض عليه وعلى أربعة متهمين محرضين لهذه الجريمة".واكد البيان أنه "يجري حالياً تدوين أقواله قضائياً وبشكل تفصيلي للكشف عن كافة خبايا وملابسات هذه الجريمة البشعة، وإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وبحق بقية المتورطين لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، وليبقى القانون السياج الحصين لحماية أرواح الأبرياء واستقرار المجتمع".