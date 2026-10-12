القبض على (21) متسللًا حاولوا تجاوز الحدود في ثلاث محافظات

وذكرت القيادة، في بيان ورد لـ ، أنه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، وفي عمليات منفصلة، تمكنت ألوية الحدود الأول والعشرون والحادي والعشرون من إلقاء القبض على (21) متسللًا من جنسيات آسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظات والسليمانية ودهوك".وأضاف البيان "تم تنظيم محضر ضبط أصولي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".