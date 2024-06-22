بالصور من النجف.. استعدادات إحياء عيد الغدير

شهدت مدينة النجف، اليوم السبت، استعدادات إحياء عيد الغدير الذي يوافق يوم الثلاثاء المقبل.

وتم رفع رايات عيد الغدير في شوارع عدة من المحافظة وتحديداً قرب مرقد الإمام علي (عليه السلام).

يذكر أن المسلمين الشيعة يحتفلون سنوياً بعيد الغدير الذي يوافق 18 من شهر ذي الحجة والذي يعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، وجرت الوصية في "غدير خم" قرب مكة المكرمة.

وأدناه صور من النجف بعدسة السومرية..