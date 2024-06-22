اندلاع حريق كبير في غابات الموصل

اندلع حريق كبير، السبت، في غابات الموصل بمحافظة نينوى.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن حريقا كبيرا لم تعرف اسبابه اندلع، مساء اليوم، في غابات الموصل.

يشار الى أن بغداد ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.