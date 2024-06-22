المسعودي يعلن افتتاح خط طيران لنقل الحجاج من الطائف الى العراق

أعلن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي، السبت، عن افتتاح خط طيران مباشر لنقل الحجاج من الطائف الى العراق.

وقالت الهيئة في بيان، إن "رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي اعلن افتتاح خط طيران مباشر لنقل الحجاج من مطار الطائف الى المطارات العراقية لأول مرة على صعيد التفويج الجوي، بحضور القنصل العام لجمهورية العراق محمد سمير النقشبندي وسلطة الطيران المدني السعودي".

وأضاف البيان أن "الشيخ المسعودي اشرف على تفويج الرحلة الأولى من الحجاج العراقيين التي تنطلق لأول مرة من مطار الطائف الى المطارات العراقية".



ونقل البيان عن المسعودي تأكيده خلال تفويج الحجاج من مطار الطائف، أن "خط الطيران الذي تم افتتاحه اليوم بالتنسيق مع سلطتي الطيران المدني العراقية والسعودية والخطوط الجوية العراقية، سيساهم بتقليص جدول التفويج الجوي للحجاج والاسراع بعملية نقلهم الى أرض الوطن".