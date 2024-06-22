توضيح حكومي يخص توقيتات الدوام في بغداد والمحافظات

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، توضيحا يخص توقيتات الدوام في بغداد والمحافظات.

وجاء في التوضيح الذي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "بغداد يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتوقيتات الدوام ويقدم كل توقيت منه ساعة واحدة من بداية الدوام ويقلص ساعة من نهاية الدوام".

وأضاف أن "الجهة التي كان توقيتها بالدوام على سبيل المثال من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا يصبح الدوام الان من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عصرا وهكذا باقي التوقيتات حسب قرار مجلس الوزراء".

ولفت البيان "⁠اما بالنسبة لباقي المحافظات الأربع عشر يكون الدوام لجميع الدوائر من (الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الواحدة ظهرا) ويوقف العمل بجميع التوقيتات السابقة من يوم غد الاحد 23/6/2024 لغاية يوم 29/8/2024)".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه، اليوم السبت، بتقليص ساعات الدوام الرسمي في بغداد والمحافظات.