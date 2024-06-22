تظاهرة ليلية في الديوانية بسبب انقطاع الكهرباء

شهدت محافظة الديوانية، تظاهرة ليلية شمالي المدينة بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن العشرات من اهالي حي الفرات شمالي الديوانية خرجوا بتظارة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتردي تجهيز الطاقة، مشيراً الى انسحابهم قبل قليل.

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى تظاهرات تطالب بتحسين التيار الكهربائي تحديداً مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.