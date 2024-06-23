بعضهم سيخرج فجرًا.. موظفو العراق يدشنون التوقيتات الجديدة للدوام لغاية نهاية الصيف

وبينما يبدو الامر بسيطا في المحافظات حيث سيكون الدوام من السابعة صباحا وحتى الواحدة ظهرًا، الا ان الامر في بغداد معقد قليلًا حيث أن القرار الجديد سيتم تطبيقه وفق اليات مختلفة على توقيتات الدوام السابقة المتفاوتة التي تم تحديدها سابقًا.وتوجد في بغداد 4 توقيتات مختلفة للدوام تتقسم عليها الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، ووفقًا للقرار الجديد، فأن التعديل على التوقيتات سيكون بتقديم ساعة واحدة من بداية الدوام، الامر الذي سيؤدي الى تراجع الساعة الأخيرة من الدوام ساعة واحدة الى الوراء، ثم يتم تقليص وإلغاء هذه الساعة، ماسيؤدي الى ان نهاية الدوام ستكون قبل ساعتين من التوقيتات السابقة لنهاية الدوام.بمعنى اخر، كان موظفو الدوائر الحكومية في المنطقة الخضراء ووزارات الخارجية والتخطيط والزراعة والموارد المائية والبيئة والهجرة والمهجرين والاتصالات والشباب والرياضة والثقافة والصناعة والمعادن، فضلا عن البنك المركزي وديوان الرقابة المالية وامانة بغداد وسلطة الطيران المدني، جميعها يبدأ دوامها الساعة 7 صباحا، وينتهي الساعة الـ2 ظهرًا، الا انه وفق التقليص والتوقيتات الجديدة، سيكون على موظفي هذه الدوائر الدوام الساعة 6 صباحًا، وينتهي الدوام الساعة 12 ظهرًا، مايعني ان موظفي هذه الدوائر يجب ان يخرجوا فجرًا.وسيكون دوام الرئاسات الثلاث ووزارات الداخلية والدفاع، والصحة، والمالية، والكهرباء، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية والمدارس والمعاهد المرتبطة بها كافة، يبدأ الساعة 7 صباحًا، وينتهي في الساعة 1 بعد الظهر، وفق التوقيت الجديد.اما وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والنفط، و ديواني الوقف الشيعي والسني، ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، والهيئة العليا للحج والعمرة، ومجلس الدولة، مع بقية الهيئات الأخرى غير المذكورة، سيكون دوامها يبدأ الساعة 8 صباحًا، وينتهي في الساعة 2 بعد الظهر.ويبدأ الدوام الرسمي للجامعات والكليات الحكومية والأهلية كافة، الساعة 9 صباحًا وينتهي الساعة 3 عصرًا.وشهدت شوارع بغداد اليوم الاحد ازدحامات خانقة، ومن غير المعلوم ما اذا كانت هذه الازدحامات بسبب العطلة الطويلة التي شهدها العراق وامتدت 9 أيام مايدفع المواطنين للخروج لقضاء اشغالهم المؤجلة، ام ان الازدحام مرتبط بالتوقيتات الجديدة للدوام.