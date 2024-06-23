"شفل" كربلاء ينطلق في هدم شامل للتجاوزات.. طرد الموظفين وتعويض الفقراء فقط

وقال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي إن "إزالة المنازل المتجاوزة تشمل عموم أحياء المدينة، لاسيما بعد أن أصبحت تشكل عائقا في تقديم الخدمات إلى الأحياء السكنية النظامية، فضلا عن عرقلتها خريطة التطوير العمراني والحضاري في المحافظة، بسبب إنشائها على أراض من الممكن أن تخصص إلى مشاريع مهمة، سواء كانت خدمية أو استثمارية".وأضاف أن "الحكومة المحلية تعمل ضمن خطة ومنهج أعد مسبقا، بالتعاون مع الجهات المعنية، إذ تم إجراء جرد للساكنين في المناطق العشوائية للتأكد من المستحقين، لأن هناك أسرا غير مستحقة لكونهم موظفين ويمتلكون موردا ماليا ولديهم مساكن أخرى قاموا بتأجيرها وسكنوا في العشوائيات بغية الاستفادة أكثر".وأشار الخطابي إلى أن "المحافظة تعمل على توفير السكن الملائم لجميع سكان المدينة الذين لا يملكون أي موارد مالية، مبينا أن مدينة كربلاء المقدسة تشهد اليوم تقدما كبيرا على جميع الأصعدة، لذا فإن وجود مثل هذه العشوائيات يعكس صورة سلبية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.