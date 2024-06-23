التقديم على رواتب الرعاية "متاح في أي وقت" لـ5 فئات من النساء

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي إن "أكثر من 500 ألف أسرة تعيلها النساء مسجلة لدى الوزارة وتمنح رواتب الرعاية شهريا، إلى جانب الاستمرار باستقبال طلبات الشمول الإلكتروني عبر منصة (مظلتي) للنساء من المطلقات والأرامل وفاقدات المعيل وغير المتزوجات وزوجات المحكومين على مدار أشهر السنة من دون توقف".وبين أن "وزارته لديها مستوى خط للفقر للرجال والنساء ممن يعانون من تدني مستوى دخلهم، ولمن هم تحت مستوى خط الفقر، والوزارة حاليا بصدد تشكيل فريق عمل يتولى تحديد معايير ومؤشرات وطنية لاحتساب الفقر متعدد الأبعاد للنساء من مختلف الفئات"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأشار الى انه "بعد نجاح الوزارة بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة لأكثر من 55 ألف مستفيد، وبطاقة الضمان الصحي لـ 442 ألف مستفيد، تعمل على إصدار بطاقات (بايو مترية) لمستفيدي شبكة الحماية ببغداد والمحافظات من خلال تشكيل لجان ميدانية بالتنسيق مع الجهات المختصة".وبين أن الملاكات المختصة بوزارته، نجحت بالكشف مؤخرا عن 15 ألف امرأة متزوجة من فئة المطلقات والأرامل، اللاتي لم يبلغن الوزارة بزواجهن، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن واسترداد مبالغ الإعانة لتحويلها إلى مستحقيها.