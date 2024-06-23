النجف.. شاحنة تصدم حاجز جسر وتتعلق بين السماء والأرض (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاحنة صدمت حاجز مجسر الزهراء في محافظة النجف الأشرف وأصبحت متدلية على طرف الجسر، لينجو سائقها من حادث كاد أن يودي بحياته.

أدناه مقطع الفيديو: