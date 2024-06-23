الصحة تصدر تعليمات لأصحاب المطاعم والأسواق وتهدد بمعاقبة المخالفين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تحرص وزارتنا على متابعة سلامة الغذاء وتقرير صلاحيته للاستهلاك البشري، وبالنظر لتعرض البلاد لموجات ارتفاع درجات حرارة والتي قد تزيد عن الخمسين درجة مئوية مما تؤثر سلباً على صلاحية المواد الغذائية والمشروبات وخصوصاً الطازجة أو المخزونة منها وما يصاحبها من تأثيرات على صحة الإنسان عند تناولها".وأضافت "نهيب بأصحاب مخازن حفظ الأغذية وأصحاب المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية ومياه الشرب ومحلات العصائر وغيرها مراعاة طرق خزن المواد الأولية والمصنّعة بدرجات حرارة مناسبة وخصوصاً المقبلات والعصائر ويمنع منعا باتا ترك عبوات الماء والعصائر على الأرصفة معرضةً لأشعة الشمس حفاظاً على صحة مواطنينا الأعزاء".وتابعت الوزارة، "وستقوم ملاكات الرقابة الصحية بتكثيف جولاتها التفتيشية لمتابعة المطاعم والمحلات العامة والمعامل الغذائية وستُتّخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".