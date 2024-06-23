وزير التخطيط يوجه بتفرّغ موظفي الوزارة بالمحافظات كافة لأغراض التعداد السكاني

وزارة التخطيط، ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، أجتمع بالوكلاء ورؤساء الهيآت والاجهزة والمراكز والمديرين العامين في الوزارة لتقديم التهاني بحلول عيد الاضحى المبارك".وبحسب البيان، وجه وزير التخطيط، "بتفرّغ موظفي الوزارة العاملين في مديريات التخطيط والتقييس في المحافظات كافة، لإغراض التعداد العام للسكان والمساكن المقرر اجراؤه في العراق بتاريخ العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل".وأكد الوزير، أن "مشروع التعداد العام للسكان والمساكن هو مشروع العراق الذي طال انتظاره وتأخر كثيرا، لذلك يجب ان نتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها ضمان نجاح هذا المشروع".وأشار إلى، إلى "أهمية الدور الذي يضطلع به موظفو وزارة التخطيط في اجراء التعداد السكاني"، موجها بـ"اشراكهم في الدورات التدريبية، الخاصة بالتعداد لكي يكونوا مؤهلين لإداء المهمة".