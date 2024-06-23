"بمعدل 36 حادثاً يوميا".. الداخلية تعلن بالأرقام اعداد الحرائق خلال خمسة اشهر

وقال المتحدث باسم الوزارة مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم، وحضرته السومرية نيوز، ان "اهم اسباب حصول الحرائق هو التماس الكهربائي والناتجة عن الاهمال او بفعل فاعل".



وأضاف ان "عدد الحوادث التي حصلت منذ الأول من كانون الثاني 2024 ولغاية الأول من حزيران الحالي بلغت 5544 حادث حريق"، مبينا ان "مديرية الدفاع المدني سجلت خلال العام الماضي 10019 حادث حريق".



وبين ان "هناك انخفاض بنسب الحرائق تصل الى 44 بالمئة مقارنة بالعام الماضي"، لافتا الى ان "عمليات الانقاذ المنفذة من قبل الدفاع المدني بلغت 165 عملية انقاذ".



واكد ان "فرق الدفاع المدني انقذت اكثر من 85 مليار دينار"، لافتا الى ان "عدد الكشوفات على المشاريع للتأكد من إجراءات السلامة بلغت 72144 كشف نفذته مديرية الدفاع المدني".



وحول التوعية والتثقيف، لفت الى ان "المديرية نفذت 43195 دورة في دوائر ومؤسسات الدولة، كما نفذت 3915 ممارسة احترازية وإقامة 1221 دعوى بحق مخالفين لشروط السلامة حيث احيلت 515 دعوة منها الى محاكم الجنح".



وتابع انه "تم اغلاق 162 موقعا مخالف في المحافظات"، لافتا الى انه "257 موقعا في بغداد سيتم غلقها لمخالفتها شروط السلامة".

