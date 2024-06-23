تكليف مديرين جديدين لدفاع مدني البصرة والمثنى

أفاد مصدر أمني، الأحد، بتكليف مديرين جديدين لدفاع مدني محافظتي البصرة والمثنى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تكليف العميد مازن محمد لفته مديرا لدفاع مدني البصرة".

وأضاف المصدر أنه "تم تكليف العميد صابر صدام جبر مديرا لدفاع مدني المثنى".

يشار الى أن بغداد ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.