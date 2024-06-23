نائب يكشف ملابسات مقتل أحد أفراد مكتبه في البصرة

كشف النائب عن كتلة الصادقون رفيق الصالحي، ملابسات مقتل أحد أفراد مكتبه في محافظة البصرة.

وقال الصالحي في بيان، إن "القوات الأمنية القت القبض على متفذ جريمة قتل احد افرد مكتبنا لشؤون العشائر في محافظة البصرة بعد متابعة امنية دقيقة".

وأضاف أن "القاتل لديه صلة قرابة بالمجني عليه واسباب القتل عشائرية ولا علاقة لها بمكتبنا"، مشدداً على "ضرورة إحالة من قام بهذا الفعل الشنيع إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الأحد، بالعثور على جثة شخص يعمل بمكتب نائب في محافظة البصرة.