اخر التطورات بشأن نتائج الثالث المتوسط

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد أن عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية مستمرة ولم تكتمل لغاية الآن، ومن المؤمل أن تستكمل بشكل نهائي خلال الأسبوع الحالي، ليجري بعدها تحديد موعد إعلان النتائج مركزيا.وأضاف أن لجان الفحص والتدقيق في مراكز الدراسة المتوسطة، تعمل بشكل متواصل لساعات متأخرة من أجل إنجاز عملية التصحيح، لافتا إلى أن أعداد الطلبة المشاركين في امتحانات الثالث المتوسط تجاوزت الـ 900 ألف طالب، الأمر الذي يستلزم وقتا لإنهاء هذه العملية بشكل دقيق.وأشار إلى أن الوزارة وفرت جميع المستلزمات الفنية واللوجستية داخل مراكز الفحص لإكمال عملية التصحيح بمدة وجيزة، مبينا أنه سيتم تحديد موعد إعلان النتائج للطلبة عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.