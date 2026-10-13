التربية تطلق التقديم الإلكتروني للانتساب وتحدد الموعد النهائي للتسجيل

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، ان "ضوابط التقديم لنظام الانتساب للعام الدراسي 2026–2027، تشمل طلبة والأهلية، الصباحية والمسائية، والطلبة خارج ، من السادس الابتدائي حتى السادس الإعدادي، مع إلزام طلبة المراحل المنتهية بالانتظام في المدرسة الحكومية الإلكترونية، فيما يُترك الانتظام لطلبة المراحل غير المنتهية لرغبة الطالب أو ولي أمره".وتابع أن "طلبة الانتساب يؤدون امتحانات الفصل الأول ونصف السنة والفصل الثاني حضوريا في مدارسهم الأصلية، مع تقديم ولي الأمر تعهدا خطيا بعدم إلغاء الطلب بعد قبوله".وأوضح أن " الوزارة نشرت تفاصيل الضوابط وآلية التسجيل والأجور والفئات المشمولة بالإعفاء، فضلا عن التعليمات الخاصة بالطلبة وإدارات المدارس"، لافتة الى ان "30 تشرين الثاني المقبل هو آخر موعد للتسجيل عبر بوابة المدرسة الحكومية الإلكترونية".