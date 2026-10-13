عمليات بغداد تعلن عن اجراءات في وسط العاصمة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انها "من خلال القطعات في حفظ القانون نؤمن الحماية للمتظاهرين من جامع بنية في وسط العاصمة باتجاه حديقة الشواف".واضافت ان "التظاهرات هي لخريجي القدامى للمطالبة بالتعيين وكذلك الأوائل في تقاطع دمشق".فيما كشف مصدر أمني لـ نيوز، ان "عدد المتظاهرين حتى الساعة بلغ 20 الف متظاهر".