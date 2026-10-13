النزاهة: منع هدر (24) مليار دينار من المال العام في بابل

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "الإجراءات التحقيقيَّة والتدقيقيَّة لهيئة النزاهة الاتحاديَّة، ومُتابعتها الحثيثة اسفرت عن منع هدر قرابة أربعةٍ وعشرين مليار دينارٍ من المال العام بإحدى دوائر في مُحافظة ".وأضافت ان "فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً من ، انتقل إلى دائرة في المُحافظة، وتمكَّن من إيقاف إجراءات تسجيل (57) عقاراً تابعاً إلى دائرة سكك بابل"، مُبيّنةً أنَّ "الدائرة قامت بتثمين العقارات بثمنٍ بخسٍ وبيعها إلى مُوظَّفيها بأسعارٍ لا تتناسب مع قيمتها الحقيقيَّة خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)".وأضافت ان "العقارات توزَّعت بين (31) عقاراً مملوكاً لدائرة سكك بابل ملكاً صرفاً، و(26) عقاراً بيع دون فرزٍ"، لافتةً إلى أنَّ "مقدار الضرر في المال العام الذي تمَّ إيقافه ومنع هدره بلغ (23,986,390,000) دينار"، لافتةً إلى أنَّ "مُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة امتنعت عن السير بإجراءات التسجيل".وأوضحت أنَّ " المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّرت مُفاتحة الدائرة القانونيَّة في وزارة النقل بشأن الأساس القانونيّ لبيع الأراضي بثمنٍ بخسٍ، وتخويل دائرة سكك حديد بابل بإجراء التثمين والمُزايدة ومُوافقة الوزارة على البيع"، مُبيّنةً أنَّ "إجراءات التحقيق مُستمرَّةٌ لتحديد المُقصّرين؛ لغرض إحالتهم على القضاء".