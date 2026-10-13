العراق يتحرك نحو سوريا والأردن بشأن العواصف الترابية

وقال التغيرات المناخية بالوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، ان "التنسيق يأتي في إطار توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز في مواجهة تحديات التغير المناخي، إسهاماً بدعم المبادرات البيئية المشتركة وتوفير فرص الحصول على اللازم، لتنفيذ المشاريع المختصة ذات الأولوية".وذكر أن "الخبراء البلدان الثلاثة، سيبحثون آليات المشروع وتنفيذه، من خلال تنظيم اجتماعات دورية عبر الإنترنت، بهدف توحيد الأولويات المتعلقة بالتغير المناخي، وصولاً إلى صيغة مشتركة لمشروع يمكن تقديمه إلى الأخضر، للحصول على التمويل الدولي".‏وفي سياق متصل، أفصح مؤيد عن "اتفاق مع المملكة الأردنية الهاشمية على تعزيز التعاون المشترك في القضايا البيئية، مع التركيز على تأثيرات التغير المناخي، فيما جرى الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال أعمال للمناخ، المقرر عقده الشهر المقبل في مدينة أنطاليا التركية".‏وبين أن "المذكرة ستركز على التعاون في عدد من المجالات، من بينها مكافحة التصحر والعواصف الترابية، إضافة إلى تدهور الأراضي والحفاظ على النظم الطبيعية، علاوة على بحث القضايا البيئية المشتركة التي تواجه البلدين".