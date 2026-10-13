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العراق يتحرك نحو سوريا والأردن بشأن العواصف الترابية
محليات
2026-10-13 | 04:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
505 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
تنسق
وزارة البيئة
مع الجانبين السوري والأردني، لإعداد مشروع بيئي مشترك يعكس أولويات البلدان الثلاثة بهذا الشأن، تمهيداً لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية بالتمويل المناخي.
وقال
مدير مركز
التغيرات المناخية بالوزارة
يوسف مؤيد
في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، ان "التنسيق يأتي في إطار توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز
التعاون الإقليمي
في مواجهة تحديات التغير المناخي، إسهاماً بدعم المبادرات البيئية المشتركة وتوفير فرص الحصول على
التمويل الدولي
اللازم، لتنفيذ المشاريع المختصة ذات الأولوية".
وذكر أن "الخبراء البلدان الثلاثة، سيبحثون آليات المشروع وتنفيذه، من خلال تنظيم اجتماعات دورية عبر الإنترنت، بهدف توحيد الأولويات المتعلقة بالتغير المناخي، وصولاً إلى صيغة مشتركة لمشروع يمكن تقديمه إلى
صندوق المناخ
الأخضر، للحصول على التمويل الدولي".
وفي سياق متصل، أفصح مؤيد عن "اتفاق
العراق
مع المملكة الأردنية الهاشمية على تعزيز التعاون المشترك في القضايا البيئية، مع التركيز على تأثيرات التغير المناخي، فيما جرى الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال أعمال
مؤتمر الأطراف
للمناخ، المقرر عقده الشهر المقبل في مدينة أنطاليا التركية".
وبين أن "المذكرة ستركز على التعاون في عدد من المجالات، من بينها مكافحة التصحر والعواصف الترابية، إضافة إلى تدهور الأراضي والحفاظ على النظم الطبيعية، علاوة على بحث القضايا البيئية المشتركة التي تواجه البلدين".
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