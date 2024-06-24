بغداد.. اندلاع حريق داخل مخازن تجارية في منطقة السنك (صورة)

المصدر ذكر للسومرية نيوز ان "فرق الدفاع المدني تكافح الآن حادث الحريق الذي اندلع داخل مخازن تجارية في منطقة السنك"، دون المزيد من التفاصيل.ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حرائق كثيرة، تندلع في أماكن تجارية وصناعية، وفي المباني والمؤسسات الرسمية، وتقدر الأضرار المادية سنوياً بملايين الدولارات إضافة إلى الخسائر البشرية.وكشفت وزارة الداخلية مؤخراً، عن اندلاع أكثر من 5500 حريق خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي في عموم العراق، مشيرة إلى أنها سجلت انخفاضاً بإحصائية الحرائق مقارنة بالعام الماضي.