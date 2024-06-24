السومرية تنشر احصائية الزواج والطلاق لشهر ايار الماضي

السومرية نيوز – محليات



كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين 24 حزيران/يونيو 2024، إحصائية الزواج والطلاق لشهر أيار/مايو الماضي 2024.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر أيار/مايو الماضي 28505 حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 6666 حالة، وهو ما يعني تسجيل 222 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وأكثر من 9 حالات في الساعة الواحدة، حيث تصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.





سجّل العراق، خلال العام الماضي 2023، قرابة 70 ألف حالة طلاق، لأسباب متعددة بينها الزواج المبكر والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الزوجان، وفق بيانات مجلس القضاء الأعلى رصدتها السومرية نيوز.