نهر دجلة ساعد في عملية الاخماد.. التفاصيل الكاملة لحريق السنك ببغداد (فيديو)

مديرية الدفاع المدني ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل عدد من المخازن مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال ومسقف بالواح الجينكو على أسطح بنايات تجارية متعددة الطوابق متخذ كمخزن للأدوات الاحتياطية للعجلات مخالف لتعليمات السلامة الصادرة عن مديرية الدفاع المدني محال الى الجهات القضائية حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 في منطقة السنك وسط بغداد.وأضافت ان فرق الدفاع المدني دفعت بثقل عجلاتها التخصصية والساندة من حوضيات مع زج عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتكافح النيران من الأعلى للمخزن المحترق، كذلك حركة فرق الدفاع المدني زوارق الإطفاء الطافية في نهر دجلة لتأمين امدادات المياه وتعجيل عمليات الإخماد والتبريد حتى تمكنت من انهاء الحادث دون تسجيل خسائر بشرية.وعلى أثر ذلك، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق اجراءات السلامة المهنية الصادرة عن مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية، بحسب البيان.