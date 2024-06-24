بابل.. طالب سادس يعتدي على أساتذة بعد ضبطه بالغش

السومرية نيوز – محليات



عجت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مفاده بان طالب سادس اعتدى على أساتذة بعد ضبطه بالغش اثناء الامتحان، فيما اشارت الى ان معاون مدير المدرسة بحالة صحية خطيرة.

وظهر على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات التي تعود للحادثة وأبرزها ادناه:





وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي إحباط محاولات غشٍ امتحاني وبيع اسئلة وزارية في محافظات عدة. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي إحباط محاولات غشٍ امتحاني وبيع اسئلة وزارية في محافظات عدة.