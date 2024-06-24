السومرية نيوز – محليات

أوضحت وزارة التربية، اليوم الاثنين، حقيقة اعلان نتائج الثالث متوسط يوم غد الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "ما نشر من اخبار حول اعلان نتائج الثالث متوسط يوم غد الثلاثاء، عار عن الصحة".

وأضاف ان "الدفاتر الامتحانية مازالت في مرحلة التصحيح والتدقيق حتى الان".