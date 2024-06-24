القضاء يصدر حكما على قاتل الشهيد الفياض

السومرية نيوز – محليات

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام على قاتل الشهيد الرائد حسين رضا الفياض.

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار أصدرت، اليوم، حكما بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان ( ح.ص.ن ) الذي ارتكب جريمة قتل الشهيد الرائد حسين رضا الفياض احد ضباط خلية الصقور الاستخبارية والذي استشهد اثناء ملاحقة متهمين مطلوبين للعدالة".

وأضافت ان "المدان القي القبض عليه من خلال عملية امنية نفذتها خلية الصقور بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".