تظاهرة في الديوانية بسبب "سوء الخدمات"

تظاهر المئات من المواطنين في الديوانية، الاثنين، بسبب "سوء الخدمات" جنوبي المحافظة.

وقال مراسل السومرية، إن قضاء الحمزة الشرقي جنوبي الديوانية شهد، اليوم، تظاهرة بسبب سوء الخدمات.

وأضاف مراسلنا أن المتظاهرين طالبوا بإقالة المسؤولين عن الخدمات، مشيراً الى أن التظاهرة انطلقت من مركز المدينة إلى الشارع العام وبحشود كبيرة تصل الى المئات.