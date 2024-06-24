ملفات فساد خاصة بمسؤولي المثنى في قبضة القضاء

السومرية نيوز- محليات

أعلن آمر لواء "أنصار المرجعية" حميد الياسري، عن تحويل ملفات الفاسدة الخاصة بمسؤولي محافظة المثنى إلى القضاء.

وقال الياسري في بيان ورد لـ السومرية نيوز؛ إنه "تم اكمال جميع القضايا الخاصة بملفات الفساد التي تخص مسؤولي المحافظة من محافظين سابقين وأعضاء مجالس نواب ومحافظة ومدراء دوائر، وإحالتها الى القضاء في السماوة".

وخاطب القضاء بالقول "انتم أمام مسؤولية تاريخية في فضح من تلوثت يداه في هدر خيرات الشعب، ونحن معكم جنود لكل جهة تحاول النيل منكم او الضغط عليكم"، داعيا إياه الى "حفظ هيبة العراق والكشف عن زيف وملفات الفساد التي نخرت خيرات محافظتنا وكل محافظات العراق".