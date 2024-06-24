مجلس الوزراء يصدر عدداً من القرارات متعلقة بواقع الكهرباء

السومرية نيوز – محليات

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عدداً من القرارات متعلقة بواقع الكهرباء.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، وتابعته السومرية نيوز، ان "مجلس الوزراء أصدر عدداً من القرارات متعلقة بواقع الكهرباء"، مبينا ان "المجلس أوصى مجلس النواب بتعديل أجور الخدمات بالدوائر الممولة مركزياً".

وأضاف ان "المجلس وافق على تجهيز المولدات الأهلية بالكاز بمبلغ 200 ديناراً للتر الواحد"، موضحا ان "الحكومة المحلية تتولى وضع التسعيرة المناسبة للأمبير المجهز من المولدات الأهلية".

وأكد "الموافقة على تأليف مجلس البناء العراقي لتنظيم أمور البناء في البلاد"، لافتا الى "الموافقة على توصية اللجنة العليا لإدارة النفايات بشأن استثناء القطع الأراضي بالمحافظات لإنشاء مطامر صحية ومعالجة النفايات".

وذكر انه "تم توجيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى منح سكراب الحديد إلى شركات وزارة الصناعة من دون ثمن".