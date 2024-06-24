البصرة.. انتشال الجثة السابعة لغريق عشريني وشاب ينهي حياته شنقاً

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم انتشال جثة شاب عشريني من أسفل جسر النجيبية، ضمن حدود قضاء الهارثة، غرق اثناء ممارسة السباحة في مياه شط العرب".يذكر ان "هذه الحالة هي الـ 7 منذ اول يوم بعيد الأضحى،3 في شمال البصرة، و4 في مركز المدينة".وفي سياق منفصل، أشار المصدر، الى ان "شاباً أقدم على شنق نفسه داخل منزله "، مبينا ان "الحادث وقع في مناطق المزارع القريبة من الرميلة الجنوبية على بعد 40 كم عن البصرة".